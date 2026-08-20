Кметове на малки родопски общини с по-високи заплати от управниците на Пловдив, Варна или Бургас

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Възнагражденията имат горна граница, но се определят от общинските съвети, на които е дадена значителна свобода за размера

Кметовете на малки общини в Смолянска област с население 50-60 пъти по-малко от това на Пловдив, Варна и Бургас получават по-високи заплати. Според публикуваните годишни данъчни декларации няма нито един кмет в област Смолян, който да е получил по-малко от кмета на Бургас Димитър Николов - 59 486 лева.

С почти двойна разлика го изпреварва кметът на малката община Неделино, която е с ограничени собствени приходи и висока зависимост от държавния бюджет. Боян Кехайов е декларирал 114 848 лв. от трудови възнаграждения. БОЯН КЕХАЙОВ

След него се нарежда кметът на Доспат Елин Радев с декларирани 103 446 лева.

Двамата получават по-високи възнаграждения и от кметовете на Пловдив и Варна - Костадин Димитров, който е декларирал 79 014 лв., и Благомир Коцев - 68 101 лева.

На другия полюс в областта е кметът на Рудозем Недко Кулевски, чието годишно трудово възнаграждение е 63 477 лева.

Николай Мелемов, който управлява най-голямата община в област Смолян - община Смолян, е декларирал 67 184 лева за годината. Това означава, че шестима от кметовете на десетте общини в областта са получили по-високи възнаграждения от него.

Сред тях са кметът на Девин Здравко Иванов - 70 116 лева, кметът на Борино Мустафа Караахмед - 76 205 лева, кметът на Чепеларе Боран Хаджиев - 78 400 лева, и кметът на Мадан Фахри Молайсенов - 71 971 лева. НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ

Размерът на кметските заплати се определя от съответния общински съвет при условията на Закона за местното самоуправление и местната администрация. Законът поставя горна граница, обвързана с възнаграждението на министър, но оставя на общинските съвети значителна свобода при определянето на конкретния размер.

Така се стига до парадоксална ситуация - кметове на малки градове с по 4-5 хил. жители да получават по-високи възнаграждения от свои колеги, които управляват общини с население от над 200 хил. души.

Разликите поставят въпроса доколко размерът на кметските заплати е съобразен с мащаба на управляваната община, броя на населението, бюджета и отговорностите, които кметовете носят. ФАХРИ МОЛАЙСЕНОВ

Финансирането на възнагражденията на кметове и кметски наместници става за сметка на общата субсидия за делегираните от държавата дейности.

В определени случаи може да има дофинансиране от общинския бюджет, което обаче е възможно само за общините, които имат достатъчно свободни средства, за да направят съответното дофинансиране.