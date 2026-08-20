Преди 36 години: кабинетът на Луканов в оставка въвежда купонна система

36 години от въвеждането на купонната система на фона на тежката икономическа криза у нас се навършват днес. На 20 август 1990 г. правителството на Андрей Луканов, което формално вече е в оставка, но продължава да управлява, взема решение за въвеждане на купонна система в цялата страна. Мярката идва в момент на остър дефицит на основни хранителни продукти и стоки от първа необходимост.

Въпреки неочакваната и внушителна победа на БСП на първите многопартийни избори след падането на социалистическия режим няколко месеца по-рано плановата икономика се е сринала, производството е почти спряло, а магазините са празни. Хората чакат с часове на опашки за хляб, мляко, олио, захар и горива.

Купоните ограничават количеството стоки, които гражданите могат да закупят. Целта е да се разпредели справедливо оскъдното, което е останало на пазара. В действителност системата се превръща в символ на хаоса и безпомощността на държавата в първите месеци на прехода. Напрежението достига кулминация в опожаряването на Партийния дом на 26 август.