Пиявици край езеро в Бели вир лекуват ревматизъм, кръвно, главоболие - пият кръв само от болни хора

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Местните го наричат Сюлюк гьол, казват, че подобни животинки има единствено в този вир

Легендата се разказва от баба на внуче вече 500 години - в зимна нощ в замръзналата вода се удавили много хора, тръгнали на сватба. След тази трагедия се появили пиявиците

Именно на тях приписват факта, че хората в района живеят по-дълго

В букова гора над чернооченското село Бели вир се крие малко заблатено езеро, за което местните хора говорят с уважение и вяра. Наричат го Сюлюк гьол – Езерото на охлювите, макар че славата му няма нищо общо с охлювите.

От десетилетия, а според някои – от векове, хора отблизо и далеч идват тук с надеждата да намерят облекчение от болестите си. Причината са медицинските пиявици, които според местните се срещат само в това езеро и притежават необикновена лечебна сила.

Водоемът се намира на няколко километра над Бели вир и е скрит сред гората.

До него се стига по стръмен черен път

Община Черноочене е оградила района около езерото, за да не влизат животни във водата. Изградени са беседка и пейки за хората, които идват тук с надеждата да намерят изцеление.

Историята на Сюлюк гьол е обвита в легенди. Според най-разпространеното предание преди около 500 г. през местността преминавала сватба.

"Знаем историята от нашите дядовци и баби. Било зимна нощ и езерото било замръзнало. Сватбарите не разбрали, че вървят върху лед. Той се пропукал и младоженците заедно с цялата сватба потънали във водата. След тази трагедия в езерото се появили лечебните пиявици", разказва 70-годишният Сафет Сюлейман от Бели вир. Надявам се, че ще ми помогнат да се възстановя, казва Фериде Филиз, която е прекарала инсулт. СНИМКА: НЕНКО СТАНЕВ

В легендата не се казва откъде са тръгнали сватбарите и накъде са отивали. Над Сюлюк гьол обаче някога е имало селище, чието име вече не се помни. Местността се нарича Дюзлен, което в превод от турски означава "равно място".

"Мястото наистина е равно. А

разказите на старите хора, че е имало село, са верни

Преди повече от 30 години прокопахме канал, по който да докараме вода за тютюневите ниви в района. Тогава попаднахме на много човешки кости, дори и пръстен беше намерен. Разбрахме, че е имало старо гробище", твърди Сафет Сюлейман.

За местните жители лечебните свойства на пиявиците не подлежат на съмнение. Именно на тях приписват факта, че хората в района живеят по-дълго. В селото още се помни мъж, който доживял 120 години.

Според хората от Бели вир животинките помагат при сърдечна недостатъчност, високо кръвно налягане, хронично главоболие, ревматизъм, екземи, анемия и редица други заболявания. Научни доказателства за тези твърдения няма, но славата на езерото продължава да привлича хора, търсещи изцеление.

Местните твърдят, че Фериде Филиз, а и други хора вярват, че пиявиците се впиват на болното място. СНИМКА: НЕНКО СТАНЕВ

най-лековити са пиявиците след цъфтежа на тиквите

– през май и юни. Именно тогава край езерото се стичат най-много хора.

Освен българи тук идват и много хора от Турция, където преселници от района разказвали за чудодейната сила на пиявиците от Сюлюк гьол.

През последните години се появяват и групи германци и холандци, като някои остават в района за по няколко дни.

Според поверието лечебната сила на пиявиците изчезва, ако бъдат изнесени от езерото. Хората вярват още, че ако бъдат поставени във вода от друг водоем, не след дълго умират.

Разказва се, че преди около половин век учени взели част от животинките за изследване, но само след седмица ги върнали обратно. Дали са били подложени на научни анализи, никой в селото не знае.

"Някои вземат пиявици и ги продават, но тогава не помагат,

дори може да стане по-лошо за болния", предупреждават хората в Бели вир.

"Достатъчно е да потопиш крака или ръката си във водата и не след дълго по тях се залепят пиявици", разказва Сафет Сюлейман.

Според местните, за да се привлекат животинките, е добре човек да подсвирне. Вярват, че пиявиците чуват звука и се насочват към мястото, откъдето идва. При продължително засушаване нивото на Сюлюк гьол намалява и откриването им става доста по-трудно. Тогава те се крият, заровени в тинята или под камъните.

67-годишната Фериде Филиз е прекарала повече от час край езерото, преди да намери първата пиявица. Жената е преживяла инсулт, при който е засегната лявата половина на тялото.

"Надявам се, че ще ми помогнат да се възстановя. Но Аллах знае дали ще стане", казва тя.

Фериде поставя върху левия си крак и ръка няколко пиявици, които е успяла да намери в тинята. Едни са съвсем малки – дълги едва два-три сантиметра, а други достигат повече от 10 сантиметра.

Местните лесно различават лечебните от обикновените пиявици

- медицинските са тъмнозелени с жълтокафяви ивици и със сплескано тяло, докато другите са кръгли.

"Пият само лошата кръв от болните места. Ако човек е здрав, бягат и не го хапят", твърди Сафет Сюлейман. Той обяснява, че впиването почти не боли. Усеща се като леко боцкане или слаб електрически ток. Пиявиците смучат кръв между 10 и 20 минути според големината си. След като се нахранят, сами падат. Ако трябва да бъдат махнати по-рано, хората използват сол или лук.

Местните вярват, че след това пиявиците трябва да бъдат върнати обратно в езерото, за да остане болестта в него.

Ритуалът не свършва дотук. Според старото поверие всеки,

който търси изцеление в Сюлюк гьол, трябва да откъсне парче от дрехата си

и да го завърже на дърво в близката гора.

След ухапването мястото кърви още известно време, а раните зарастват по-бавно. Понякога са нужни повече от десет дни.

"Казват, че отделят вещество, което не позволява на кръвта да се съсирва", обяснява Сафет.

Дали чудото наистина се случва, никой не може да каже със сигурност. Но всяка година стотици жители и гости на региона продължават да изминават дългия път до малкото езеро край Бели вир, водени от надеждата, че именно тук ще намерят облекчение.