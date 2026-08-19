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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23417517 www.24chasa.bg

Общ работник задигна телефона на пловдивчанин в Садово, бързо договори присъда

Никола Михайлов

[email protected]

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Садово Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

За по-малко от 2 седмици общ работник сключи споразумение с прокуратурата и получи наказанието си за кражбата на телефона на пловдивчанин в Садово. Мъжът е успял да договори само 4 месеца условно с 3-годишен изпитателен срок, което е одобрено от Районния съд в Асеновград и не подлежи на обжалване и протест.

Кражбата на телефона на стойност 841,68 евро станала на 30 юли. Крадецът обаче не успял да прикрие следите си и още същия ден бил задържан за 24 часа. На следващия ден го освободили, а малко по-късно се изправил пред съда, за да подпише споразумението си.

Освен да изтърпи условната присъда, мъжът трябва да плати 108,55 евро разноски по делото.

Садово

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