Общ работник задигна телефона на пловдивчанин в Садово, бързо договори присъда

За по-малко от 2 седмици общ работник сключи споразумение с прокуратурата и получи наказанието си за кражбата на телефона на пловдивчанин в Садово. Мъжът е успял да договори само 4 месеца условно с 3-годишен изпитателен срок, което е одобрено от Районния съд в Асеновград и не подлежи на обжалване и протест.

Кражбата на телефона на стойност 841,68 евро станала на 30 юли. Крадецът обаче не успял да прикрие следите си и още същия ден бил задържан за 24 часа. На следващия ден го освободили, а малко по-късно се изправил пред съда, за да подпише споразумението си.

Освен да изтърпи условната присъда, мъжът трябва да плати 108,55 евро разноски по делото.