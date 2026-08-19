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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23417527 www.24chasa.bg

АЕЦ „Козлодуй" продължава да работи по график

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АЕЦ “Козлодуй”

АЕЦ "Козлодуй" продължава да работи по график въпреки продължаващото понижение на нивото на водите м река Дунав. 

Ядрената централа работи съобразно графика си и произвежда над една четвърт от тока в страната, показват данните на Електроенергийния системен оператор, цитирани от БНТ.

Ако се наложи, могат да бъдат намалени мощностите на централата заради ниските нива на река Дунав, като за това има приета процедура.

За самото охлаждане на ядрените реактори и горивото в предреакторните басейни, има отделна система за безопасност, която не зависи от нивата на реката, обясняват от Агенцията за ядрено регулиране.

АЕЦ “Козлодуй”

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