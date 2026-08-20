Платихме 3,6 млрд. евро на хора, чиито вноски не стигат за минимални пенсии (Графика)

Средно на пенсионер се доплащат по 92 евро

Управляващите постоянно я вдигаха - така се доближи до сумата на възрастните с по-големи осигуровки

3,6 млрд. евро е струвало автоматичното доплащане към минималните пенсии, за да може хора с малко принос да вземат тези суми. Това показва статистиката на НОИ от 2020 до 2025 г.

Причината е, че у нас минималната пенсия се определя от държавата, а през годините - особено тези с избори, тя няколко пъти нарастваше изпреварващо. Това демотивира хората, защото изравнява сумите на хора, които са се осигурявали на много по-високи заплати, с тези, които са внасяли вноски на минимални.

Всяка година сумата става все по-висока, като през миналата е стигнала

рекордните 884,97 млн. евро

При това средно на пенсионер не са му достигали по около 91,90 евро (179,75 лв.).

На 1882 души не са им достигали скромните до 51 цента, за да вземат минимална пенсия, но за цели 741 529 сумата е над 15,34 евро.

За шест години броят на хората с доплащане се е увеличил от 661 334 на 802 449.

През 2020 г. държавата е доплащала по 23,55 млн. евро месечно, или около 282,61 млн. евро за годината. Тогава на един пенсионер средно не са му достигали 35,61 евро. Тогава 661 334 души са получавали лична пенсия, чийто действителен размер е бил под минимума и държавата е покривала разликата.

През 2021 г. общото доплащане дори е по-ниско - 265,88 млн. евро за година.

Рeзкият скок идва през 2022 г.

Тогава сумата стига 643,34 млн. евро годишно. Причината е, че минималната пенсия за стаж и възраст се увеличи с 26,2% - от 370 лв. на 467 лв. на 1 юли 2022 г. Социалната пенсия за старост, от която се изчисляват плащанията за несвързани с трудова дейност пенсии, бе увеличена с рекордните 45,3% - от 170 лв. на 247 лева.

Освен това от същата дата държавата вкара и ковидната добавка от 30,68 евро в пенсиите - старите 60 лева. Това всъщност бе и най-голямата политическа грешка, защото, освен че нямат нищо общо с приноса на хората към пенсионната система, всяка година добавките се актуализират и по швейцарското правило. За три години то вдигна бонуса до 41,42 евро.

Сега “Прогресивна България” прие частични промени и от 1 юли в новоотпуснатите пенсии вече не се включват тези 30,68 евро.

Само от август 2020-а до юни 2022 г. обаче бяха дадени

над 1,5 млрд. евро за COVID добавки

Към август миналата година изплащането само на включените в размера на пенсиите ковид добавки е около 46,89 млн. евро. на месец.

През октомври 2022-а беше извършено служебно преизчисляване на всички пенсии за трудова дейност, отпуснати до края на 2021 г. За база бе взет средномесечният осигурителен доход за 2007 г. (398,17 лв.), което доведе до допълнително увеличение на доходите на по-възрастните пенсионери и сви ножицата между “стари” и “нови” пенсии.

И така през през 2023 г. доплащанията достигнаха общо 720,29 млн. евро.

Още по-притеснителното е, че през миналата година

78,6% от всички новоотпуснати пенсии за стаж и възраст са с минимален размер

Този процент през 2020 г. е бил 62,5%.

Другият голям разход са инвалидните пенсии. Тези за общо заболяване са се вдигнали от 442 204 през 2020 г. на 484 250 в края на 2025-а. Двойно обаче са новоотпуснатите - през 2020 г. са 21 634, а през 2025 г. вече са 41 031. Точно инвалидните пенсии за общо заболяване са най-динамично растящият дял от пенсионната система.

Друг голям проблем в системата е, че у нас заедно с ранното пенсиониране има и допълнтелен бонус - превръщане на стажа. То позволява на хора, работили при тежки условия (I и II категория), да получат много по-висок осигурителен стаж от реално отработеното време. Към края на 2025 г. средният превърнат стаж на всички с пенсия за стаж и възраст е 39 г., докато действителният е средно 35,7 г. Най-драстичният пример за изкривяване на системата обаче е

при пенсиите на военни и полицаи

Миналата година те са имали средно 35,8 г., но с превръщането държавата им зачита 51,9 г. Така те получават доста по-високи пенсии, като и при тях вноската не е била финансово обезпечена от личните им отчисления през годините

През годините експертите са предлагали превръщането да е само за броя години, необходим за пенсиониране, като този режим се прилага не само за първа и втора категория труд, но и за сектор “Сигурност”.

662 071 вземат вдовишка добавка

Тя вече е 30%, а средният размер е 124,80 евро. Огромна част от тях са жени - 571 061 вдовици получават добавка със среден размер от 130,51 евро.

Всеки четвърти от работещите пенсионери работи като чиновник, медик или учител

Над 230 хил. пенсионери продължават да работят и да получават пенсии. За шест години броят им се е увеличил с около 10%.

Всеки четвърти от тях обаче работи в администрацията, като медик или учител. През 2020 г. в бюджетния сектор са работили 48 361 пенсионери, а миналата година вече са 59 519.

Миналата година само в болниците са работили 7649 медицински сестри, акушерки и лаборанти, които вече са пенсионери. Други 4184 са в други болнични сфери, а 1460 са пенсионираните здравни кадри в хуманното здравеопазване извън болниците. За сравнение, през 2020 г. общият брой на медицинските сестри и акушерки пенсионери в болниците е бил едва 4352 души.

В образованието пък работят малко над 3000 пенсионери. От тях 1012 са мъже и 1997 са жени. А 3493 са пенсионерите в администрацията.

Като търговци работят над 10 000 души, а като охранители 16 000. 8130 души са заети в пътническия и товарния сухопътен транспорт. А 6383 са заетите в хотелите и ресторантите.

От 1 април 2026 г. Националният осигурителен институт преизчисли служебно пенсиите на повече от 355 000 пенсионери. Преизчисляването на пенсия с допълнително придобит стаж става по два начина.

Първият е служебен, без да се подава заявление от пенсионера – при това преизчисляване се зачита допълнително само придобитият от лицето осигурителен стаж в периода след отпускането, съответно - след последното преизчисляване на пенсията, но не се взема предвид и допълнителният осигурителен доход. Вторият е чрез заявление на пенсионера - в тези случаи пенсията може да бъде преизчислена с допълнително придобитите осигурителен стаж и осигурителен доход в периода след нейното отпускане, съответно - след последното ѝ преизчисляване, ако това е по-благоприятно за пенсионера.