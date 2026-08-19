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Руски правителствен самолет навлезе в България от Черно море и се отправи в Западна посока. Самолетът е на Министерството на извънредните ситуации на Руската федерация (МЧС), което отговаря за гражданската защита, ликвидирането на последствията от природни бедствия и аварии, както и за пожарната безопасност.

Новината първоначално съобщи журналистът Калин Манолов в социалните мрежи. "Руски правителствен самолет преди малко влезе в България. Наближава полигона в Ново село", написа той. Полетът се вижда на картата.

Полетът на самолета, обозначен като SUM91125, ясно се вижда на специализираната платформа flightradar. Засега няма информация каква е причината руският правителствен самолет да навлезе на българска територия, както и кой се вози в него.

Американските военновъздушни сили описаха значителната концентрация на въздушна активност на съюзниците от НАТО над Европа на 18 август като рутинно обучение, провеждано съвместно с партньорите. Оттам отказаха да предоставят допълнителни подробности от съображения за оперативна сигурност. Полетът се вижда на картата.

Очаквайте подробности!