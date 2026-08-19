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Руски правителствен самолет навлезе в България

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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23417703 www.24chasa.bg

Руски правителствен самолет навлезе в България

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Засега няма официална информация за самолета. Снимка: Рixabay

Руски правителствен самолет навлезе в България от Черно море и се отправи в Западна посока. Самолетът е на Министерството на извънредните ситуации на Руската федерация (МЧС), което отговаря за гражданската защита, ликвидирането на последствията от природни бедствия и аварии, както и за пожарната безопасност.

Новината първоначално съобщи журналистът Калин Манолов в социалните мрежи.  "Руски правителствен самолет преди малко влезе в България. Наближава полигона в Ново село", написа той.

Полетът се вижда на картата.
Полетът се вижда на картата.

Полетът на самолета, обозначен като SUM91125, ясно се вижда на специализираната платформа flightradar. Засега няма информация каква е причината руският правителствен самолет да навлезе на българска територия, както и кой се вози в него.

Американските военновъздушни сили описаха значителната концентрация на въздушна активност на съюзниците от НАТО над Европа на 18 август като рутинно обучение, провеждано съвместно с партньорите. Оттам отказаха да предоставят допълнителни подробности от съображения за оперативна сигурност.

Полетът се вижда на картата.
Полетът се вижда на картата.

Очаквайте подробности!

Засега няма официална информация за самолета. Снимка: Рixabay
Полетът се вижда на картата.
Полетът се вижда на картата.

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