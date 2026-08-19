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Пожарът край Асеновград е овладян, огънят е изпепелил 500 декара

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Пожар СНИМКА: Pixabay

Пожарът край Асеновград е ликвидиран, съобщи  директорът на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в Пловдив комисар Васил Димов. Огънят е изпепелил около 500 декара сухи треви и храсти. Няма данни за пострадали.

Друг пожар, край село Отец Паисиево, община Калояново, също е овладян. Той е обхванал площ около 70 декара. Засегнати от пламъците са една необитаема къща, помощна постройка и два автомобила, които не са в движение, посочи Димов. По думите му е имало опасност огънят да навлезе в гората, но благодарение на усилията на девет екипа на пожарната, служители на Регионалната дирекция по горите и доброволни формирования пожарът е овладян.

Екипи на пожарната ще останат да дежурят и при двете огнища, съобщава БТА.

Пожар СНИМКА: Pixabay

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