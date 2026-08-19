Котоошу доведе японски държавник в Търново, при кмета обсъждат партньорства

Велико Търново е отворено за инвестиции и двустранно партньорство с Япония. По този начин кметът Даниел Панов посрещна бизнес делегация от Страната на изгряващото слънце. Тя е водена от Фукуширо Нукага – японски държавник, който е бил министър на финансите и председател на Камарата на представителите на Япония. Част от нея е и Калоян Махлянов Котоошу. Единственият европеец достигнал рант озеки в японското сумо и печелил Купата на Императора е родом от търновското село Джулюница и е възпитаник на Спортното училище във Велико Търново. Има значителен принос за развитието на двустранните отношения между България и Япония.

"Запознах гостите с историята на нашия град, развитието му като целогодишна дестинация за културен туризъм. Представих съвременния икономически и образователен профил на Велико Търново, както и възможностите за потенциални инвестиции, особено на фона на стратегическото местоположение на Старата столица, развитата образователна мрежа и университетския профил", написа във фейсбук кметът Даниел Панов.

Обсъдено е и установяването на сътрудничество с японски град с подобен на Велико Търново профил – исторически, туристически, културен и образователен център.

По-рано делегацията гостува в родното село на Котоошу - Джулюница. Кметовете на община Лясковец Васил Христов и на Джулюница Мариан Атанасов се запознаха лично с членовете ѝ, като обсъдиха потенциално сътрудничество и бъдещ културен обмен.

„Лясковец винаги е отворен за нови партньорства. Вярвам, че днешната среща ще доведе до такива. Огромни благодарности към Котоошу, на чието съдействие можем да разчитаме безрезервно", каза кметът Васил Христов.