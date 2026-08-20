Капитан Васил Данов: Да не треперим, че едва ли не Иран утре ще ни удари

Няма основания за тревога от ирански удар срещу България. Такова мнение изрази по БНТ военният експерт капитан I ранг Васил Данов. Той припомни, че все пак Европа не е беззащитна. И ние в Югоизточна Европа не сме беззащитни, каза още той.

По отношение на противодействието на хипотетична атака той заяви, че около нас има няколко радара за прихващане. Единият е в Девеселу, Румъния, съвсем близо до нас, другия е в Полша. Най-големият радар се намира в Турция, той се използва за ранно предупреждение, в областта Малатия. Той се използва и за предупреждение и за отстрелване, каза още той.

От другия край на Европа в Испания редовно дежурят американски разрушители. Всички тези ракетни системи правят нещо като купол за прихващане на ракети до 5000 км. Това дава основание да не треперим, че едва ли не утре Иран ще ни удари, обясни още военният експерт.