Проф. Константинов: Подиграват ни се - 65 дни преди вота имаме само един кандидат за президент

В момента българските политици се подиграват с избирателите - 65 дни преди изборния ден имаме само един кандидат. Този кандидат е силен и е сигурен участник в балотажа. Това каза по БНТ математикът и бивш член на ЦИК проф. Михаил Константинов.

Трябваше поне 6 месеца преди изборите да са ясни кандидатите. Нека нашите политици да си свършат работата тези дни, за да не се налага някой друг да им я свърши с някакви последствия, допълни проф. Константинов.

От всички избори, които сме провеждали сега, международната тема ще бъде най-важна сега, допълни той.