Обявяват Андрей Гюров за кандидат-президент до дни, той ще се договаря с Борисов

До дни кандидатурата на бившия служебен премиер Андрей Гюров за президентските избори ще бъде издигната. Това съобщи бившият лидер на ДСБ Атанас Атанасов.

В момента вече се изгражда инициативен комитет, който да застане зад кандидатурата, разясни той пред Нова телевизия. Името на Гюров е сред най-предпочитаните от страна на коалицията ДБ за десен кандидат за президент срещу вече обявилата кандидатурата си Илияна Йотова.

Разговори с Бойко Борисов и ГЕРБ за подкрепа трябва да води инициативният комитет и самият Андрей Гюров, заяви още Атанасов. Още докато той бе лидер на ДСБ, партията му застана зад бившия служебен премиер, а впоследствие той бе приет и от новия председател на ДСБ Радан Кънев.

Бившите партньори от ПП и ДБ са се отказали от идеята за предварителни избори, стана ясно преди дни. Тогава неформалният клуб, който поведе консултациите за общ демократичен кандидат за президент разясни, че кандидатурата трябва да се избере според социологическите проучвания.

В края на миналата седмица стана ясно, че Андрей Гюров е освободил пиар екипа си от времето в Министерския съвет и вече разчита на подкрепата на специалисти от партиите.