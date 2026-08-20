Директорът на летището в Бургас: И утре да се проведе "Евровизия", имаме готовност

И утре да се проведе конкурса, ние имаме готовност. Това каза директорът на бургаското летище Васил Атанасов по отношение на срещата на черноморските кметове преди два дни на бургаското летище.

Идеята бе да ги запознаем с инфраструктурните надграждания, които се осъществиха през последните 2 години на летището. В контекста на "Евровизия" да заявим твърдо нашата готовност да посрещнем трафика. И посланието беше, и е още, че и утре да се проведе конкурса, ние имаме готовност, каза още той.

Атанасов обясни, че е прекалено рано още да се правят прогнози за трафика - авиокомпаниите са в ранен стадий за планиране на полетната си програмата догодина.

Подобен трафик сме обслужвали през годините, имаме опит, нямам никакви опасения, че можем да се справим с подобно предизвикателство. Летище Бургас е със силно изразен сезонен характер - 90% от трафика е съсредоточен в летните месеци. Мобилизираме допълнителен ресурс всяка година. Самият конкурс ще бъде проведен преди началото на активния летен сезон, обясни той.