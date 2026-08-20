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Домашен насилник нанесе множество рани с нож на сина си в Горна Оряховица

Дима Максимова

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Арестуваха мъж, нападнал с нож сина си в Горна Оряховица Снимка: 24 часа

Криминалисти от Горна Оряховица разследват причинена телесна повреда в условията на домашно насилие.

На 20 август в 3:10ч. пред нощта е получен сигнал от жена, че на сина й е причинена телесна повреда от неговия баща.

Установено е, че в нощта срещу четвъртък в Горна Оряховица при възникнал скандал между 37-годишен мъж и баща му, 56-годишният мъж нанесъл порезни рани с нож по ръцете и гърдите на сина си. След преглед в ЦСМП Велико Търново пострадалият е освободен.

Извършителят е задържан за срок до 24 часа.

Арестуваха мъж, нападнал с нож сина си в Горна Оряховица

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