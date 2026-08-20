Откриха на Перперикон рядък печат на една от най-влиятелните византийски императрици (Видео, снимки)

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Изключително рядък оловен личен печат на византийската императрица Ирина Комнина Дукина Ласкарина е сред последните големи находки на Перперикон, обяви ръководителят на археологическите разкопки проф. Николай Овчаров. Той допълва, че в света са известни едва пет подобни печата, като екземпляри се пазят в големи музейни колекции като Ермитажа в Санкт Петербург и Дъмбъртън Оукс във Вашингтон.

Ирина е внучка, дъщеря, съпруга и майка на императори. Нейният дядо е Алексий III Ангел, баща й е Теодор I Ласкарис, а съпругът й – могъщият византийски владетел Йоан III Ватаци. Синът им Теодор II Ласкарис също става император, поясни проф. Овчаров.

Оловните печати, известни като моливдовули, са своеобразните „визитни картички" на византийския свят и дават информация за титлите, произхода и предпочитанията на своите притежатели.

Откритият на Перперикон печат е отлично запазен. На него императрицата е изобразена права върху овален подиум, с висока императорска корона – модиола. Тя държи скиптър, а надписът гласи „Ирина Комнина, най-благочестива августа". Титлата „августа" е давана на императорските съпруги.

На обратната страна е изобразен Исус Христос в рядката иконография „Литротис" – „Изкупител на човешките грехове".

Ирина Комнина Дукина Ласкарина е била неизменно до съпруга си Йоан III Ватаци и е участвала във вземането на важни политически решения, включително такива, свързани с Българското царство при Иван Асен II.

Именно през този период отношенията между двете държави водят до важни събития, каза проф. Овчаров. През 1235 г. ромеите признават независимостта на Българската църква и легитимната Българска патриаршия. Година по-рано е сключен династичен брак между 11-годишния византийски престолонаследник Теодор Ласкарис и малолетната Елена, дъщеря на Иван Асен II.

С възпитанието на двамата млади се заема именно Ирина. Хронистът Георги Акрополит я описва като „мъдра жена, умела в управлението и демонстрираща истинско имперско величие".

Археолозите предполагат, че печатът е скрепявал изгубено днес писмо на императрицата, изпратено до Перперикон. В него може да е ставало дума за династичния брак или за църковните отношения между Византия и България, като негов адресат вероятно е бил епископът на Перперикон, смята проф. Овчаров.