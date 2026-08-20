Пиян водач пробва да избяга от патрул в Асеновград, след 2 седмици е с присъда

Кръвната му проба показала 1,77 промила алкохол

Две седмици след като пробва да избяга от полицейска проверка в Асеновград пиян водач призна вината си и сключи споразумение с прокуратурата. На 5 август т. г. той не се съобразил с подадения от патрул сигнал са спре и ускорил с БМВ-то си, а когато все пак бил спрян, дал кръв и пробата отчела 1,77 промила алкохол. Бил задържан за 24 часа.

Договореното наказание е 1 година условно с изпитателен срок от 36 месеца, 2 години и 3 месеца без книжка и глоба от 1200 евро. БМВ-то е обща собственост със съпругата му, затова и ще трябва да плати стойността му от 1500 евро. Негов ангажимент е да покрие и разноските по делото от 190 евро.

Споразумението вече е одобрено от Районния съд в Асеновград.