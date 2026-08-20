Общината влиза в парк “Врана”, махат над 600 опасни дървета

Все още не е ясно кога царският парк ще отвори за посетители

Столичната община започва днес възстановяването на парк “Врана”. На терен са 30 работници с 20 машини, а от утре в парка ще работят над 80 души. Това съобщиха на брифинг в парка шефката на общинската дирекция по зелени системи Сианна Хлебарска и директорът на общинското предприятие “Паркове и градини” Стоян Влахов.

Владението на парк ”Врана” беше предадено ма Столичната община от областната управа на 22 юни. Извършихме сериозни дейности по подготовка, въпреки това през този период парк “Врана” е бил постоянно обгрижван от нас. Още преди да влезем във владение по молба на царското семейство премахнахме над 30 опасни дървета, извършихме почистване, косене и обезопасяване, за с може царското семейство да отпразнува свой личен празник на 11 юни тук. Знаете, че след това имаше пожар. Наши екипи се отзоваха веднага и помогнаха за по-бързото овладяване на ситуацията. В момента заедно със “Софийска вода” изпълняваме предписанията на пожарната. Не сме спирали работа въпреки забавянето на процедурата по влизане във владение”, обясни Хлебарска.

Според нея общината е заварила дървесната растителност сега в по-лошо състояние, отколкото при предаването му преди 1 г. на държавата.

Било са констатирани около 1000 опасни и сухи дървета, които е трябвало да бъдат премахнати. За 1 г. обаче са премахнати едва около 300 от тях.

”Трябва да премахнат над 600 опасни дървета. Сами разбирате какъв значителен ресурс изисква това. Паркът ще бъде отворен за посетители едва, когато сме сигурни, че той е безопасен. Ще изпълним всички дейности във възможно най-кратки срокове”, увери Хлебарска.

Влахов уточни, че вече е внесен доклад до Столичния общински съвет с искане за отпускане на 960 000 евро. По-голямата част от средствата са за закупуване на специализирана техника за поддръжката на парка, а около 400 000 евро - за аварийното обезопасяване на парка.

По думите на Влахов поддръжката на парк “Врана” струва колкото половината нужни средства за поддръжка на цялата централна градска част.