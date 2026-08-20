Вадят от експлоатация надраскания със спрей влак

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Мотрисата, която бе надраскана със спрей на гара Благоевград, ще бъде изваденa от експлоатация. Днес ще бъде предадена на „Шкода" за почистване. Все още не е ясно колко ще струва това.

Само дни след като новите електрически мотриси „Шкода" започнаха да превозват пътници, една от тях стана обект на вандалска проява.

От Министерството на транспорта и съобщенията съобщиха в сряда, че вече са подали сигнал до компетентните органи, които трябва да установят и заловят извършителите.

„Случаят е от нощта на 18 срещу 19 август. Към настоящия момент сме провели работни срещи и разговори с представители на МВР. В района на гарите, където влаковете остават в тъмната част на денонощието, ще бъдат позиционирани патрули, обходи ще правят и служители на БДЖ", посочи пред NOVA директорът ПЖПС и "Оперативна дейност" Анатолий Атанасов.

В самите влакове има видеонаблюдение и при вандалска проява органите на реда веднага биват информирани.

Новите влакове „Шкода" са в движение от 14 август. Общо 20 мотриси предстои поетапно да бъдат пуснати по основни железопътни направления.

Те разполагат с Wi-Fi, електрически контакти и USB портове, модерни информационни системи и видеонаблюдение. Предвидени са също места за велосипеди и детски колички, както и условия за пълна достъпност на хора с намалена подвижност.