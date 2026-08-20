Вадят от експлоатация надраскания със спрей влак

Мотрисата, която бе надраскана със спрей на гара Благоевград, ще бъде изваденa от експлоатация. Днес ще бъде предадена на „Шкода" за почистване. Все още не е ясно колко ще струва това.
Само дни след като новите електрически мотриси „Шкода" започнаха да превозват пътници, една от тях стана обект на вандалска проява.
От Министерството на транспорта и съобщенията съобщиха в сряда, че вече са подали сигнал до компетентните органи, които трябва да установят и заловят извършителите.
„Случаят е от нощта на 18 срещу 19 август. Към настоящия момент сме провели работни срещи и разговори с представители на МВР. В района на гарите, където влаковете остават в тъмната част на денонощието, ще бъдат позиционирани патрули, обходи ще правят и служители на БДЖ", посочи пред NOVA директорът ПЖПС и "Оперативна дейност" Анатолий Атанасов.
В самите влакове има видеонаблюдение и при вандалска проява органите на реда веднага биват информирани.
Новите влакове „Шкода" са в движение от 14 август. Общо 20 мотриси предстои поетапно да бъдат пуснати по основни железопътни направления.
Те разполагат с Wi-Fi, електрически контакти и USB портове, модерни информационни системи и видеонаблюдение. Предвидени са също места за велосипеди и детски колички, както и условия за пълна достъпност на хора с намалена подвижност.
Доставката на мотрисите е на обща стойност 326,7 млн. евро и се финансира изцяло с европейски средства. Проектът е най-мащабното обновяване на железопътния подвижен състав в България за последните повече от 20 години.