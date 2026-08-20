Васил Терзиев: Вандализмът не е срещу кмета, всички плащаме сметката

„На пияно толкова. Чистете." Този надпис върху фасада в София ядоса столичният кмет, само ден след като Столичната община почисти друга сграда в центъра на града от незаконни драсканици.

„Ние чистим. Но проблемът е по-голям от тази или която и да е друга драсканица. Да направиш нещо хубаво за града и някой да го унищожи, просто защото може – това е, което ме ядосва", заяви кметът на София Васил Терзиев.

Повод за коментара му са множеството реакции след премахването на надписа „Борис" от фасада на ул. „Г. С. Раковски", както и вандализирането на новите вагони на БДЖ.

По думите на Терзиев проблемът далеч не се изчерпва с драскането по фасади. Вандализмът ежедневно засяга обществени чешми, детски площадки, пейки, спирки и други елементи на градската среда.

„И ако някой възприема всичко това като някаква война с общината, бърка адреса. Това не е срещу кмета или администрацията. Щетата е за града и за хората в него. И всеки път, когато плащаме за тази криворазбрана демокрация, плащаме с общ ресурс, който можеше да отиде за нещо ново", каза още Терзиев.

В София има близо 200 обществени чешми, като постоянно около една пета от тях са неизправни заради вандализъм. Общината ги ремонтира, но част от тях скоро след това отново биват повреждани.

„Когато счупиш току-що поправена чешма или детска площадка, не вредиш на общината. Лишаваш следващия човек от нещо, което е и негово. Когато съзнателно цапаш чужда фасада и после казваш на останалите да почистят след теб, това не е градско изкуство. Това е неуважение към хората, с които делиш този град", подчерта кметът.

Терзиев посочи, че същият проблем се вижда и при нерегламентираното изхвърляне на отпадъци – строителни материали, стари мебели и други едрогабаритни отпадъци, оставяни на тротоари и около контейнерите извън график.

„Когато оставиш ремонта си на тротоара, не го оставяш просто „пред блока". Оставяш го пред входа на всички останали. Градът не е нещо отделно от нас. Той е резултатът от начина, по който всички се отнасяме към общото", заяви Терзиев.

Столичната община продължава почистването и възстановяването на увредената градска среда, засилва контрола и санкционира установените нарушители. Паралелно с това се работи и за промяна на правилата там, където съществуващите механизми не дават достатъчно добър резултат.

„Ние отговаряме с работа и последователност. Чистим. Поправяме. Възстановяваме. Но следващата крачка е обща. Градът става по-чист и приветлив, когато общината работи по-добре. Ще стане още по-добро място за живеене, когато повече от нас започнат да се отнасят към общия град така, както се отнасят към собствения си дом", заяви кметът на София.