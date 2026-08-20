Форум в Балчик разкрива нови данни за откарването на добруджанци в румънските лагери

Дванадесетото издание на международния форум „Българско наследство" ще се проведе в Балчик от 20 до 22 август. Основният акцент тази година ще бъде 110-годишнината от откарването на добруджанци в румънските лагери в Молдова по време на Първата световна война.

„Всяка година посвещаваме форума на кръгла годишнина от значимо историческо събитие. Тази година отбелязваме 110 години от откарването на добруджанци в румънските лагери през 1916 г. По архивни данни тогава са отвлечени над 40 хиляди жители на Добруджа – българи, турци, гагаузи, татари, евреи, роми и представители на други етноси, населявали областта", каза директорът на форума Маруся Костова. Тя припомни, че по това време цяла Добруджа е в румънско владение и събитията засягат цялата област. Според нея, и до днес няма точни данни колко от отвлечените са се завърнали.

На научната конференция по темата писателят изследовател Георги Казанджиев от Добрич представя свои изследвания, за които говори и с лични спомени. „Според списъци, публикувани на страниците на вестник „Добруджа", издаван в град Бабадаг, за този период са отвлечени от Добричка околия 4567 души, от Силистренска околия са отвлечени 9642 души, от Тутраканска околия са отвлечени 2293 души, от Куртбунарска околия са отвлечени 1019 души. Първенство в тия отвличания държи българското село Алмалий, Островска околия. От неговите 1819 жители са отвлечени 1534 души, между които и много деца, старци, дори 3-годишни бебета. В поименния списък за село Иримлик (Ръмник) под номер 16 открих името и на моя дядо Димитър Иванов, който тогава е бил на 52 години, баща на моята майка. Аз го помня като малко момче тогава, който е разказвал как са го отвлекли румънците", казва писателят.

„Дядо Димитър е носел заедно с много други лагерници парчета лед от река Прут до складовете на лагера. Парчето лед се е носело задължително над главата на лагериста, за да може водата да пада върху неговото тяло. Този, който не е можел или не е искал да изпълнява тази заповед на коменданта, получавал по 25 удара с тояга за назидание на другите непокорни. По пътищата, по които се движат, охраняващите ги жандари се гаврели с тях, отнемали им цървулите, дрехите. Много хора са премръзвали. На едни премръзвали пръстите на краката и ръцете, на други самите крака и ръце. Много години след тези изпитания дядо Димитър, вече в България, е показвал на децата си, на близки хора белезите, останали му от въшките", разказва Казанджиев.

Форумът ще бъде открит на 20 август от 10 часа с възпоминание, изложба и конференция по история, посветени на годишнината.ва. Научната конференция ще разгледа, както вече издадените изследвания, така и нови архивни материали. От 17 часа ще се проведе традиционната международна конференция по етнология на българите с участието на представители на българските общности зад граница. Преди началото й ще бъде открита гостуваща изложба на Българската академия на науките, посветена на българската етнология и етнография. Експозицията вече е била представена във Варна, а организаторите се надяват да остане в Балчик до края на септември, за да бъде посетена и от ученици.

Неизменна част от „Българско наследство" остава и международният фолклорен конкурс. Той ще се проведе на 21 август от 9 до 17 часа. И тази година приоритетно участие ще имат ансамбли на българските общности зад граница. Най-многобройни ще бъдат съставите от Молдова, ще участват още изпълнители от Румъния, Украйна и за първи път – ансамбъл на банатските българи. На 22 август галаконцертът започва от 10 часа.