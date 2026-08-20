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Вицепремиерът Иво Христов от Бургас: Ще се справим с "Евровизия"

Димчо Райков

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Иво Христов от рано сутринта е в кабинета на кмета Димитър Николов и обсъждат оржганиззационни въпроси около "Евровизия".

"Бургас не остави много шансове на своята конкуренция. Готвите се за нещо голямо от години. Ще се справим!". Това заяви вицепремиерът Иво Христов на среща с кмета на Бургас Димитър Николов.

Христов е в морския град в качеството си на председател на междуведомствения организационен комитет за провеждането на "Евровизия 2027".

"Спечеленото домакинство е съвсем логична последица на дългогодишни усилия", заяви Христов. И посочи сред предимствата на Бургас модерната зала и работещият екип на общината.

Иво Христов от рано сутринта е в кабинета на кмета Димитър Николов и обсъждат оржганиззационни въпроси около "Евровизия".

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