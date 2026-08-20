Прокурор за биячите на непалци в Пловдив: Нападат все едно пред тях не стои човек, а символ

18-годишният Теодор е дал обяснения за случая, направил частични самопризнания

Тези хора нападат все едно пред тях не стои човек, а символ. Символ, който те мразят, ненавиждат и нямат никаква задръжка за жестокостта си. Битите напалци дори стигат до пътното платно.

Това заяви прокурор Димитър Пехливанов преди заседанието на Окръжния съд в Пловдив, който ще трябва да реши дали да върне освободения под гаранция Теодор Велев зад решетките. Тийнейджърът беше пуснат на свобода срещу 700 евро, след като Районният съд сметна, че няма достатъчно доказателства за необходимостта да бъде задържан. Младежът е обвинен в побоя над двама непалски граждани заедно със свой 17-годишен приятел. 3 дни след като беше освободен пък, отново се озова в ареста, след като беше установен с баща си и брат си в неонацистки клуб. По другото досъдебно производство не му беше наложена никаква мярка за неотклонение, но в хода на заседанието наблюдаващият прокурор разкри, че всъщност Велев е бил задържан и след убийството на Младежкия хълм.

Прокурор Димитър Пехливанов обясни, че ще поиска от съда да измени мярката за неотклонение на 18-годишния пловдивчанин и да му наложи "задържане под стража". "Основното е самата форма на нападение, проявата на жестокост, грубата демонстрация и незачитането на човешките права, явното неуважение на обществото, ксенофобските прояви, които създават условия определени групи хора, които дори са със същия цвят на кожата, да се чувстват застрашени в нашето общество", каза той. Посочи, че това не бива да продължава и институциите трябва да отговорят, за да пресекат всички форми на подобна жестокост.

"Има нови доказателства, работата по производството не е спирала", категоричен беше Пехливанов. Той описа побоя като проява на собствено виждане към хората с различен външен вид.

"Обвиняемият дава обяснения, направил е частични самопризнания", добави прокурорът. И заяви, че