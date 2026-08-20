Двама души са намерени мъртви в планините за денонощие

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Двама души са намерени мъртви в планините през последното денонощие, като и в двата случая няма данни смъртта да е вследствие на инцидент при планинарство. Това съобщиха от Планинската спасителна служба към Българския червен кръст.

В Стара планина е открито тялото на 60-годишен мъж. На мястото е изпратен медицински хеликоптер, чийто екип е констатирал смъртта.

Другото тяло е намерено в местност под връх Ком. По случая са работили екипи на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението", пише БТА.

От ПСС напомнят на туристите да планират маршрутите си така, че да разполагат с достатъчно време за придвижване. Спасителите препоръчват също да се носят достатъчно вода и резервна батерия за телефона.

ПСС съветва хората да не предприемат планински преходи сами. Когато това не е възможно, близък човек трябва да бъде информиран предварително за маршрута, очакваното местоположение и приблизителното време на придвижване.

Според спасителната служба условията за туризъм в планините днес са много добри.