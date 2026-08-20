Вдигат забраната за къпене на плаж "Свети Влас-Изток", пробите вече са чисти

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Плажът „Свети Влас – Изток" е отворен за къпане със заповед на директора на Регионалната здравна инспекция в Бургас д-р Георги Паздеров, стана ясно на брифинг в Областната управа преди минути.

Забраната за къпане беше наложена заради авария, която вече е отстранена, казаха от администрацията

Направени са последващи замервания, а две последователни изследвания са показали отлично качество на морската вода, каза д-р Паздеров.

Той обаче уточни, че пробите в района ще бъдат вземани два пъти седмично вместо веднъж, за да се следи качеството на водата.

Областният управител Дико Диков заяви, че държавата и местната власт работят за трайно решаване на проблема чрез изграждането на нова пречиствателна станция в района на Свети Влас, която да разполага с необходимия капацитет.

Жителите на Свети Влас претърпяха сериозни щети, причинени от незаконна пречиствателна станция на "Елените", коментира пред "24 часа" кметът на курортното селище Иван Николов.

Пречиствателната станция на ваканционното селище, която е частна, от години създава проблеми с чистотата на водата на Свети Влас. Спукана тръба, която отвежда отпадните пречистени води за заустване в морето, бе причината за затваряне на плаж "Изток" в Свети Влас в средата на август, когато сезонът е в разгара си.

Според РИОСВ от 2012 г. пречиствателната станция работи без разрешително за заустване. Тя не е собственост на ВиК, а на пловдивското дружество под контрола на бизнесмена Ветко Арабаджиев. Той наследява съоръжението при приватизацията на Елените, но впоследствие го отделя в отделно дружество.