Съветниците преодоляха ветото на областния управител за нови лифтове на Витоша

Общината ще прави представително социологическо проучване сред софиянци за бъдещето на Княжевската градина

Столичните общински съветници преодоляха ветото на областния управител на София Йовелина Тихова, която върна три доклада. Два от тях касаят стартиране на процедура по изработване на подробни устройствени планове, което е първа крачка към изграждане на два нови лифта на Витоша. Третото върнато от Тихова решение на СОС е за сключване на споразумение между общината и АСТ Сервиз за ледена пързалка в Княжевската градина.

Заради трите върнати решения СОС се събра на извънредна сесия.

Относно намеренията на общината да изгради нови лифтове на Витоша Диана Тонова от БСП предупреди, че съветниците отново ще вземат незаконосъобразно решение, защото не е спазена процедурата заданието за подробен устройствен план да се съгласува с РИОСВ.

Според Иван Сотиров от "Синя София" пък Витоша трябва да бъде обявена за обект от национално значение, с което процедурата за нов план за природния парк ще се съкрати на 1 г. и това ще отпуши решаването на проблема с липсата на работещите лифтове в планината.

Гласуваните в края на юли два доклада дават разрешение Столичната община да започне изработването на подробни устройствени планове за два лифта на Витоша. Единият - "Алеко 1", известен като "Заека". Идеята е старият влек да стане лифт и да се удължи. Другото решение е свързано с Княжевския лифт и предвижда да се направи ново алтернативно трасе, което ще е успоредно на сегашното.

"СОС потвърди двете решения. В тях добавихме, че процедурата ще се съгласува с всички държавни органи и министерства, които имат отношение. В момента нито един лифт на Витоша няма сервитут. С тези решения ще се направи сервитут за двата лифта, който ще е в полза на общината. Смятам, че с държавата може да постигнем съгласие и да работим заедно за решаване на проблема", подчерта зам.-кметът по градско планиране и развитие на София арх. Любо Георгиев.

Той уточни, че преди 2 дни общината е внесла заявление в РИОСВ с искане за определяне на процедура по екологичната оценка на бъдещите устройствени планове.

Според него липсата на актуален план за управление на природния парк не е пречка за стартиране на устройствените процедури.

Все още не е приключило и обследването на Княжевския лифт, което трябва да установи дали той е опасен. Ако това се потвърди общината ще издаде предписание на собственика да го премахне. Ако това не се случи доброволно, общината ще трябва да премахне лифта сама.

На въпрос на "24 часа" за бъдещето на Княжевската градина, арх. Георгиев уточни, че целта е до края на годината да има готово задание за архитектурен конкурс, който да стартира в началото на 2027 г.

Вече е готова детайлна разработка за градината, изготвена от Университета по архитектура, строителство и геодезия.

"Най-общо в момента трябва да решим - искаме ли там да има основно паркова среда или да има повече площадки за игра, или да акцентираме върху историческата стойност на мястото. В момента вече се правят интервюта с хора в Княжевската градина и се събират мнения. Предстои до дни да стартира и представително социологическо проучване, за да знаем какво мислят софиянци. От средата на септември ще стартираме различни събития на място, например публични дискусии, ще се поставят и временни инсталации, свързани с бъдещето на градината. Съвсем скоро ще обявим и специален сайт, чрез който съще ще се събират идеи за бъдещата визия на Княжевската градина", обясни арх. Георгиев.