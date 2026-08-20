51-годишен турист от Силистра почина по време на преход под връх Ком

Турист на 51 години от Силистра е починал по време на преход под връх Ком, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана. Инцидентът е станал на 19 август около 14:38 часа.

Мъжът е изкачвал върха със свой познат, също от област Силистра. По време на почивка му прилошало и той загубил съзнание. Пристигналите на място екипи и служители на Районното управление в Берковица установили смъртта му. По тялото не са открити видими следи от насилие.

Тялото на починалия е транспортирано в болницата в Монтана за извършване на аутопсия. По случая е образувано досъдебно производство, като служители на Районното управление в Берковица изясняват причините за смъртта.

Екип на сектор „Специализирани оперативни дейности" е оказал съдействие на Планинската спасителна служба при транспортирането на починалия турист от района под връх Ком в Стара планина, допълниха от полицията, пише БТА.

По-рано днес от Планинската спасителна служба на БЧК съобщиха, че в планината са намерени мъртви двама души - единият в местността под връх Ком, а другият – в района на Тъженското пръскало.