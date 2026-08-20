Умъртвиха 8 лешояда от защитен вид край Калофер, прокуратурата разследва

В местността е бил открит и един мъртъв гарван

Окръжната прокуратура в Пловдив разследва досъдебно производство за умъртвяване на 8 лешояда от защитен вид, открити в местността Шипченска мандра в землището на Калофер, съобщиха от държавното обвинение.

На 18 и 19 август в Районното управление в Карлово са били получени сигнали от служители на Национален парк "Централен Балкан" за това, че в района на защитената природна територия край Калофер са били намерени мъртви птици от вида черен, белоглав и брадат лешояд. Един от тях е бил в критично състояние и впоследствие е починал. На място са пристигнали полицейски служители, който започнали разследване. В местността е бил открит и един мъртъв гарван.

По досъдебното производство към момента се извършват активни действия по разследването, като е назначена токсикологична експертиза, от която ще стане ясно каква е причината за смъртта на защитените птици. Срокът за приключване на разследването е двумесечен.

За това престъпление законът предвижда наказание до 5 години лишаване от свобода и евровата равностойност на глоба от 5000 до 20 000 лева.