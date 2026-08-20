18-годишният бияч на непалци иска споразумение с прокуратурата, съдът отказа да го върне в ареста

Нападенията по ксенофобски подбуди са опасни, могат да радикализират други хора, а граждани се страхуват да се разхождат в центъра на Пловдив, изтъкна прокурорът

Да сключи споразумение с прокуратурата, е поискал 18-годишният Теодор Велев, обвинен в побой над двама непалски граждани на кръстовището между булевардите "Шести септември" и "Руски" в Пловдив. Това разкри адвокатът му Стоян Мемцов по време на заседанието пред Окръжния съд, който трябваше да реши дали да върне тийнейджъра в ареста. Според състава обаче няма достатъчно предпоставки, налагащи младежът да бъде върнат зад решетките и потвърди гаранцията му от 700 евро, която той вече е платил.

Прокурорът Димитър Пехливанов определи актът на Районния съд като неправилен и настоя да бъде отменен. Според него може да се направи обосновано предположение за вината на Теодор, който признал при разпит за побоя, но е посочил причините с непълнолетния му приятел да скочат на непалците. Според съда няма достатъчно основание Велев да бъде върнат зад решетките. Снимка: Никола Михайлов

Обвинителят отчете, че Велев е млад и неосъждан, но съществувал риск от извършване на друго престъпление. Той смята, че за общественото спокойствие тийнейджърът трябва да бъде задържан.

"На записа виждате грубо и грозно нападение, с нищо непредизвикано от чужденците. Форма на омраза по ксенофобски подбуди. Бой, който се отличава с крясъци, излиза на пътното платно и само случайно минаващи граждани са успели да ги спрат, докато викат "Ще ги убием". Чуждите граждани са отчаяни, по никакъв начин не оказват съпротива", изтъкна Пехливанов. Той направи паралел с поведението на убития на Младежкия хълм Георги Кузев. Обърна специално внимание и на присъствието на Теодор Велев в неонацисткия клуб.

"Нападенията по ксенофобски подбуди са опасни за обществото, защото може да радикализират други хора", каза Пехливанов. И обясни, че обикновените граждани се страхуват спокойно да се разхождат в центъра на града заради хора като Велев.

Адвокатът Стоян Мемцов, който защитава тийнейджъра, потвърди, че Теодор Велев е дал обяснения, в които е разказал какъв е механизмът на побоя и е заявил готовност да съдейства на разследващите.

"Щом прокуратурата смята, че поведението на обвиняемия обуславя опасност да извърши друго престъпление, се поставя въпросът защо другият обвиняем, за когото доказателствата сочат, че е извършвал много по-активни действия в побоя, не е тук в залата и неговата мярка не е протестирана", изтъкна Мемцов.

Той изтъкна презумпцията за невиновност и посочи, че ако задържането се превърне в предпоставка за вземане на мярка за неотклонение, има опасност да се стигне до произволни действия на полицията и прокуратурата.

"Съжалявам за това което съм направил. Искам мярката да си остане така, както си беше", каза в последните си думи Теодор.

След кратко съвещание съдебният състав потвърди гаранцията.