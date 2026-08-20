Младеж е в болница, водач му отне предимството в Раковски

18-годишният бил неправоспособен, а електрическият мотоциклет, който карал - нерегистриран

Младеж е настанен в болница без опасност за живота, след като бил блъснат от лек автомобил в Раковски, съобщиха от МВР.

Вчера около 19,40 ч. в полицейския участък в града бил получен сигнал за пътен инцидент на кръстовище. По първоначални данни, лек автомобил "Фолсваген" не спира на знак "Стоп" и блъска движещ се с предимство електрически мотоциклет. При удара е пострадал 18-годшният водач на мотоциклета. Той е настанен в пловдивска болница без опасност за живота. Допълнителна справка в информационната система показала, че младежът е неправоспособен, а моторното превозно средство не е регистрирано по надлежния ред. Пробите с дрегер на двамата шофьори са отрицателни. Местопроизшествието е запазено от служители на Районното в Раковски. Работата по случая продължава в рамките на образуваното досъдебно производство.