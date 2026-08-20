Пожар горя край Хисаря, изпепели 35 декара сухи треви и храсти

Пожар в землището на хисарското село Кръстевич, изпепели около 35 декара сухи треви и храсти, съобщиха от МВР.

Сигналът за появата на пламъците е получен в 15 часа вчера и незабавно към мястото били насочени екипи на Районното в Хисаря и противопожарната служба. След приключване на гасителните действия е извършен оглед, при който е установено, че е засегната и покривна конструкция на неизползваема сграда в стопански двор. Причините, довели до запалването, се изясняват от в рамките на образуваното досъдебно производство.