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Откриха нива с канабис в местност край село Алекса...

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Откриха нива с канабис в местност край село Александрово

Росица Христова

[email protected]

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Канабис

102 растения от вида на конопа откриха криминалисти от РУ Ловеч в местност в землището на с. Александрово. За отглеждането им са полагани грижи, установили полицейските служители. Това било видно от и от височината на растенията.

Действията на ловешките криминалисти стартирали на 19 август след получена информация за отглеждане на канабис в местността. На място били открити многобройните растения със средна височина около 120 см.

По случая е образувано досъдебно производство и служители на РУ Ловеч продължават работа.

Канабис

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