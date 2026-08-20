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Пожар във Вършец унищожи снегорин и трактор, спасени са 25 тежкотоварни машини

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При инцидента са спасени 25 тежкотоварни автомобила, комбайн и техническо оборудване. СНИМКА: Архив

Пожар във Вършец е унищожил снегорин „Волво" и трактор „Т-100", но огнеборците са успели да предотвратят разпространението на огъня към други машини и техника. При инцидента са спасени 25 тежкотоварни автомобила, комбайн и техническо оборудване, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Монтана.

Сигналът за пожара е подаден в сряда около 12:31 часа. На място е изпратен екип от Участъка за пожарна безопасност и защита на населението във Вършец, който е потушил огъня и е ограничил разпространението му.

Причините за възникването на пожара се изясняват. Няма съобщения за пострадали хора.

При друг пожар през денонощието лек автомобил е изгорял на прохода „Петрохан". Огънят е възникнал около 20:57 часа в местността Летовище на път II-81. На място е бил изпратен екип на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението" в Берковица.

При този инцидент няма пострадали. Като предполагаема причина за пожара е посочено късо съединение в електрическата инсталация на автомобила.

През изминалото денонощие пожарникарите в област Монтана са реагирали и на шест пожара без преки материални щети. Те са възникнали в сухи треви и отпадъци, пише БТА.

Горели са около пет декара суха трева в квартал „Кошарник" в Монтана, един декар в село Мърчево и един декар в квартал „Младеново" в Лом. Пожари са регистрирани още в квартал „Хумата" в Лом, където са горели сухи треви и битови отпадъци на площ около един декар, както и в село Дъбова махала и квартал „Изток" във Вършец.

При инцидента са спасени 25 тежкотоварни автомобила, комбайн и техническо оборудване. СНИМКА: Архив

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