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Пиян шофьор без книжка заплашвал полицаи с убийство

Камелия Александрова

[email protected]

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Агресивен водач без книжка заплашил полицаи с убийство

Агресивен и неправоспособен водач е задържан в РУ - Берковица след скандал и заплахи към полицаи.

В сряда около 06,55 ч. на ул. „Александровска" в град Берковица е спрян за проверка лек автомобил „БМВ 520Д", управляван от 37-годишен местен жител. Водачът бил във видимо нетрезво състояние, но отказал тестване за алкохол и наркотици, както и медицинско изследване. По време на проверката мъжът проявил агресия – ударил с юмрук патрулния автомобил и отправил закани с убийство към полицаите. При справка е установено, че той е неправоспособен и шофира в едногодишния срок от наказването му по административен ред за същото нарушение. Мъжът е задържан за 24 часа.

По случая са образувани две досъдебни производства.

Агресивен водач без книжка заплашил полицаи с убийство

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