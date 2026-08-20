Задържаха 39-годишен мъж за стрелба по бездомно куче в Радомир

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39-годишен мъж е задържан за стрелба по бездомно куче в жилищен комплекс „Арката" в Радомир, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Перник.

Сигналът за инцидента е подаден около 30 минути след полунощ. По данни на подателя от преминаващ автомобил е произведен изстрел, при който е било ранено куче. След това автомобилът е напуснал мястото.

Полицията е започнала издирване на автомобила и неговия водач. След преглед на записи от камери и извършени проверки служителите на Районното управление в Радомир са установили 39-годишен местен жител, за когото има данни, че е извършил стрелбата.

При претърсвания в жилища, ползвани от мъжа, са открити и иззети три ловни и една пневматична пушка. От полицията уточняват, че оръжията са законно притежавани.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР.

Раненото куче е оцеляло. Със съдействието на полицейски служители то е транспортирано до ветеринарна клиника в Перник, където е настанено за лечение. По информация на полицията състоянието му се подобрява, пише БТА.

По случая е образувано досъдебно производство. Разследването продължава под надзора на прокуратурата.