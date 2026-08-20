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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23420005 www.24chasa.bg

Прокуратурата разследва нарушения при „Хемус“ и Северната скоростна тангента

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Част от северната скоростна тангента

Софийската градска прокуратура започна две отделни разследвания за възможни нарушения при изграждането на Лот 4 на автомагистрала „Хемус" и Северната скоростна тангента. Това става ясно от съобщение на държавното обвинение. 

По случая с „Хемус" прокуратурата проверява дали длъжностни лица са положили необходимата грижа при управлението и контрола на възложената работа и дали от действията им са настъпили значителни финансови щети за държавното дружество „Автомагистрали".

Второто разследване е свързано със Северната скоростна тангента. Там ще се проверява дали при приемането на обекта има разминаване между договореното и реално изпълненото – конкретно при дебелината на асфалтовата настилка и бетоновата стабилизация.

Разследващите ще проверят как са били избрани изпълнителите, имало ли е нарушения при процедурите, как са разходвани средствата и дали направените плащания са били основателни.

Под лупа ще бъдат следени и действията на служители от „Автомагистрали", Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенция „Пътна инфраструктура". Ще се изяснява кой е отговарял за документацията, приемането на строителните дейности, остойностяването им и плащанията.

И двете разследвания са възложени на следователи от Софийската градска прокуратура. Предстои да бъдат разпитани множество свидетели, да бъде събрана и анализирана цялата документация по двата проекта и да бъдат назначени експертизи, които да установят дали действително има нарушения и какви са евентуалните щети.

Част от северната скоростна тангента

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