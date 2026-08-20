ЦИК сезира прокуратурата за 37 души, гласували повече от веднъж на изборите през април

Централната избирателна комисия ще изпрати писма до 15 районни прокуратури във връзка с данни за 37 лица, за които има информация, че са гласували повече от един път на парламентарните избори, проведени на 19 април 2026 г. Решението е взето на заседанието на комисията на 20 август.

Сигнали ще бъдат изпратени до районните прокуратури в Монтана, Враца, Варна, Стара Загора, София-град, Шумен, Добрич, Русе, Кърджали, Бургас, Хасково, Пазарджик, Пловдив, Кюстендил и Велико Търново. ЦИК ще уведоми и самите 37 граждани.

По данни, представени пред комисията, са установени постоянните и настоящите адреси на лицата. Заместник-председателят на ЦИК Исмаил Осман е посочил, че на 24 юни комисията е получила за сведение информация от Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване" по случая. Въпросът е бил обсъден повторно от ЦИК на 29 юни.

Изпращането на материалите до прокуратурата не означава, че за всички 37 души вече е установено извършването на престъпление. Данните предстои да бъдат проверени от компетентните органи, които трябва да изяснят обстоятелствата по всеки отделен случай.

Междувременно ЦИК продължава подготовката за предстоящите президентски избори, насрочени за 25 октомври 2026 г. Председателят на комисията Георги Хорозов съобщи, че министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев е приел поканата за среща с ЦИК на 27 август, пише БТА. Василев е определен от Министерския съвет за координатор по подготовката и провеждането на президентските избори.