Задържаха трима чужденци, буйствали в хотел в Златни пясъци

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Арестуваха трима украинци, буйствали в хотел в курорта „Златни пясъци", научи "24 часа". Наложило се използването на трейзър при задържането им.

Двете жени са украинки и са работели в хотела.

Трудовите договори на чужденките изтичали след два дни. Избухнал скандал и те започнали да буйстват и да чупят имуществото на хотела. Подаден е и сигнал към полицията. Тогава спорът се разрастнал. Чужденците започнали да обиждат полицаите и отказали да предоставят документ за самоличност.

Крещяли, че "България е корумпирана", разказва очевидец на инцидента пред "24 часа".

Униформените се опитали да задържат буйстващите жени, но те оказали съпротива.

По време на екшъна пред хотела се събрали граждани. Свидетелят разказва, че няколко шофьори спрели и предложили съдействие на полицаите.

Двете жени настоявали да им се говори само на украински, а не на руски или английски език.

Наложило се да бъде използван и тейзър срещу тях, за могат да бъдат задържани.

В ситуацията се намесил и мъж, който възпрепятствал действията на полицейските служители.

По информация на очевидеца с тримата е имало и дете, което също буйствало.

В един момент мъжът и детето се качили в патрулния автомобил. По думите на свидетеля мъжът направил опит да потегли с полицейската кола, но униформен успял да му попречи.

От МВР потвърдиха, че е имало инцидент с две жени. Сигналът подаден до тях е за счупена врата на хотела и кола.От вътрешното ведомство добавиха, че има и задържан мъж.