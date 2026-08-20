Теч на амоняк е открит в торовия завод „Неохим“ след сигнали за задушлива миризма

Видим теч от тръбопровод за пренос на амоняк е установен на производствената площадка на торовия завод „Неохим" в Димитровград при проверка на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Хасково на 19 август. На дружеството е дадено предписание да предприеме технически мерки за отстраняване на течовете и пропуските по амонякопроводната мрежа до 31 август.

Течът е установен в открит участък от тръбопровода в близост до охладителна кула към водооборотен цикъл 4. При проверката в района са забелязани почернели растителност и почва, както и отделяне на пари. Инспекторите са усетили силна миризма на амоняк и са отчели дразнене на очите.

Проверката е извършена след сигнали на граждани за силна и задушлива миризма на амоняк в Димитровград, постъпили на 17 август. При тогавашния обход на града РИОСВ не е установила миризма на амоняк. В самия завод миризмата е била усетена в района на входа на склада, но според инспекцията не се е разпространявала извън границите на производствената площадка.

Екоинспекцията уточнява, че наличието на неприятна миризма само по себе си не означава превишаване на нормативно определените стойности за качеството на атмосферния въздух. При първата проверка не са установени данни за такова превишение.

При проверката на 19 август е установено също, че производствените инсталации на „Неохим" не работят. Въпреки това на площадката продължават доставките и зареждането с течен амоняк, който се доставя с железопътни цистерни. По информация на РИОСВ зареждането с амоняк е започнало на 10 август.

Според данните на инспекцията на 18 август е започнал пореден опит за пускане на цех „Азотна киселина нова", който отново е бил неуспешен. След това са предприети технологични действия по охлаждане на оборудването, а причините за неуспешното пускане предстои да бъдат изяснени, пише БТА.

Случаят показва, че проблемът с миризмата на амоняк в района е свързан с конкретен теч по тръбопровод на територията на завода. Към момента наличната официална информация не показва разпространение на амоняк извън производствената площадка, но РИОСВ е разпоредила технически мерки за отстраняване на установения теч до края на август.