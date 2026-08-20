Турнирът „Александър Русев" обединява плувци в името на благотворителна кауза

Русе ще бъде домакин на 11-ото издание на благотворителния турнир по плуване „Александър Русев". На 22 и 23 август плувен комплекс „Дунав" ще събере близо 100 млади състезатели от Русе и различни градове в страната, които ще се включат в надпреварата, обединяваща спорт и значима обществена кауза. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Организатор на събитието е Фондация „Александър Русев", а събраните средства ще бъдат насочени към изграждането на специализиран водно-рехабилитационен център за деца и възрастни с физически и ментални увреждания.

Състезанията ще се проведат в 25-метровия басейн на комплекс „Дунав". Участниците ще бъдат разделени в две възрастови групи – деца, родени през 2015 и 2016 г., и деца, родени през 2017 и 2018 г.

По време на турнира посетителите ще могат да подкрепят каузата и чрез закупуването на тениски, чанти и други сувенири, предоставени от фондацията. Средствата от продажбите ще бъдат насочени към реализацията на водно-рехабилитационен център.

Важна стъпка за осъществяването на Центъра беше направена през октомври 2023 г., когато Общинският съвет в Русе единодушно подкрепи предложението на кмета Пенчо Милков за учредяване на безвъзмездно и безсрочно право на строеж върху общински имот в полза на фондацията. Проектът предвижда двуетажна сграда на ул. „Руй планина" с обща площ от 3800 кв. м, предназначена за предоставяне на водно-рехабилитационни услуги на деца и възрастни с увреждания. Строежът на сградата вече започна, а желаещите да подкрепят каузата, могат да го направят чрез дарения на следната сметка:

Банкова сметка на Фондация „Александър Русев":

BIC: BPBIBGSF

IBAN: BG06BPBI79211045593301

IBAN: BG85BPBI79211445593301

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