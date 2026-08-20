Демерджиев: Прокуратурата получи всичко за полетите на Пеевски, разследват полицаите, работили по случая

Софийската градска прокуратура е поискала и получила от ГДБОП всички материали по преписката за полетите на Делян Пеевски, а по друго дело се разследва дали полицаите са превишили правомощията си като са работили по лице с имунитет. Това съобщава МВР с позицията на вътрешния министър Иван Демерджиев.

Ето какво пише той:

Дойде времето българската прокуратура да покаже за кого работи.

Софийската градска прокуратура изиска и получи всички материали по преписката на ГДБОП, по която се проверяват данните за платени огромни суми за частни полети на председател на партия и депутат. Преписката беше образувана по сигнал.

Твърдо вярвам, че проверките по сигнали трябва да се извършват съвестно и безпристрастно, независимо за кого се отнасят. Точно така действа ГДБОП в случая.

Сега идва време Софийската градска прокуратура да покаже дали вярва, че законът е еднакъв за всички. Надявам се на бързи действия по разследването. Надявам се, СГП да покаже, че търси справедливост, а не замитане под килимчето.

За съжаление, към момента нямам големи основания за тези надежди. Защо?

Защото в Софийска градска прокуратура е образувано и следствено дело дали служителите на ГДБОП не са превишили правомощията си като са проверявали лице с имунитет. Разпитвани са служители. Ръководството на МВР стоим зад всеки един служител, който проверява всеки сигнал безпристрастно.

А прокуратурата?!

Проверките за полетите на Пеевски до Дубай започнаха с идването на редовното правителство. В парламента Демерджиев обяви, че той е пътувал до Турция и ОАЕ с различни бизнесмени, както и с конституционния съдия Десислава Атанасова, което тя отрече.

Според Демерджиев полетите струват 1,8 млн. лв. и се проверяват средствата, с които са платени. Вътрешният министър дори посети САЩ и даде информация по преписката в ГДБОП.

В същото време обаче Делян Пеевски сигнализира Софийската градска прокуратура за неправомерно ползване на данни от системата за регистрация на пътници в авиолиниите, както и за това, че МВР няма право да го разследва, защото е депутат с имунитет. След това депутати от ДПС огласиха данни за имотното състояние на вътрешния министър и подадоха друг сигнал до прокуратурата.