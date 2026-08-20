Постоянен арест за мъж, пребил и отвлякъл познат и го заплашил с нож

Окръжен съд Кюстендил потвърди определение на РС Дупница, с което е взета мярка за неотклонение "Задържане под стража", по отношение на обвиняем за противозаконно лишаване от свобода. Тричленен състав на съда отхвърли молбата на обвиняемия и неговия защитник за изменение на взетата от Районен съд Дупница мярка в по- лека.

Д. Д. е привлечен като обвиняем, за това че на 10 август 2026 г., за времето от 02,00 до 04,13 часа в гр. Дупница противозаконно е лишил лицето Г. Г. от гр. Дупница от свобода. Насила го е качил в управляван от него лек автомобил, като го заплашил с нож, след което му е нанесъл побой на паркинг в града, отново го е качил в същия автомобил и го е завел в къща, обитавана от него и там му е нанесъл побой с гумена палка.

От събрания доказателствен материал в хода на досъдебното производство може да се направи обоснован извод, че обвиняемият е съпричастен към извършване на деянието, за което му е повдигнато обвинение. Като правилен се възприема изводът на първоинстанционния съд за съществуване на следващата предпоставка, а именно – реална опасност обвиняемият да извърши друго престъпление. Независимо, че към настоящия момент обвиняемият не е осъждан, то на същия му е повдигнато обвинение за престъпление по чл. 142а, ал.1 от НК, което престъпление съгласно НК се намира в раздел „Отвличане и противозаконно лишаване от свобода" в Глава Втора – „Престъпление против личността", поради съществува реална опасност от извършване на друго престъпление, както с високата обществена опасност на деянието, така и с високата обществена опасност на дееца, предвид данните по делото, се казва в мотивите на Окръжен съд Кюстендил за потвърждаване на взетата мярка за неотклонение „Задържане под стража".

Определението не подлежи на обжалване или протестиране.