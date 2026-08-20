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Оставиха в ареста мъж, заканил се с нож: Сега ще те разпорим

Тони Маскръчка

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Оставиха в ареста мъж, заканил се с нож: Сега ще те разпорим. Снимка: 24 часа

Окръжен съд Кюстендил потвърди определения на Районен съд Кюстендил, с които са взети мерки за неотклонение "задържане под стража", по отношение на обвиняем за закана за убийство. Въззивният съд споделя мотивите на първоинстанционния, за наличие на обосновано предположение, че именно обвиняемият е извършили престъплението, за което му е повдигнато обвинение и за наличие на реална опасност да извърши престъпление, ако бъде взета по- лека мярка за неотклонение.

Д. М. е привлечен като обвиняем за това, че на 01.08.2026 г., пред игрална зала в град Кюстендил, се е заканил с убийство на двама мъже, като извадил нож и изрекъл думите „Сега ще те разпорим", и това заканване би могло да възбуди в двете лица основателен страх за осъществяването му, се посочва в искането на Районна прокуратура Кюстендил.

Определението не подлежат на обжалване. протестиране.

Оставиха в ареста мъж, заканил се с нож: Сега ще те разпорим.

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