Съдят 19-годишен за побой и смърт на съселянин на Гергьовден

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19-годишен младеж застава пред съда за причиняване на смърт по непредпазливост, вследствие на нанесена тежка телесна повреда.

Окръжна прокуратура – Благоевград внесе в съда обвинителен акт срещу Борислав Тричков от разложкото село Елешница.

Вечерта на 05.05.2025 г. 18-годишният ученик посетил заведение в с. Елешница. По време на престоя си там той възприел агресивно поведение на един от посетителите - Петър Аршинков., спрямо приятеля на баща му - 50-годишния Г.Д.

Около 01,30 ч. на 06.05.2025 г. той тръгнал, но не след дълго получил телефонно обаждане от Г.Д., който му се оплакал, че Аршинков го е обидил и нападнал.

Обвиняемият Борислав се върнал, при което заварил Аршинков. пред заведението и се насочил към него. Нанесъл му удар с юмрук в главата, посегнал отново да го удари, но бил възпрепятстван от присъстващите на място свидетели.

Вследствие на удара пострадалият паднал, изпаднал в тежко състояние и починал на място.

На телефон за спешни случаи 112 бил подаден сигнал за инцидента.

В хода на разследването са били анализирани записи от камери за видеонаблюдение на заведението, извършени са видеотехнически, лицево-идентификационна, съдебнохимическа, психиатрично-психологична експертизи.

Съгласно заключението на съдебномедицинска експертиза причината за смъртта на Аршинков е тежка черепно-мозъчна травма. Вещите лица са категорични, че е налице пряка причинно-следствена връзка между нанесения удар с юмрук в лицето на пострадалия и настъпилата смърт, вследствие на масивния кръвоизлив.

Предстои съдът да насрочи разпоредително заседание по делото.