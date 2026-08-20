Рюте уверил Радев, че НАТО има пълна готовност да неутрализира всяка заплаха

Министър-председателят Румен Радев проведе днес телефонен разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Двамата обсъдиха средата за сигурност в Европа с акцент върху евентуален риск от агресивни действия от страна на Иран, според твърдения в чуждестранни медии. Това съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.

Марк Рюте лично потвърди пълната подкрепа и готовност на отбранителните сили и средства на НАТО в региона да реагират и неутрализират всяка заплаха към страните членки на НАТО. Готовността за надеждна защита бе доказана и с успешното прихващане неотдавна на балистични ракети към Турция. Всяко нападение над страна-членка на НАТО ще се третира категорично като атака срещу Алианса с всички произтичащи от Северноатлантическия договор действия.

През март тази година противовъздушната отбрана на НАТО прехвана в четири случая балистични ракети, летящи към Турция от Иран.

Ако САЩ прекалят, Иран ще се защити на всяка цена и ще нанесе удари и по Европа, гласи последното предупреждение на Техеран, което отправиха два източника от властта пред изданието "Файненшъл таймс" и което този път пряко се отнася и за страната ни.

Анонимните източници обясняват пред изданието, че ако Тръмп реши да ескалира войната, Иран е готов да я пренесе извън региона на Близкия изток, а военните вече гледат възможностите за атаки по обекти на САЩ в Югоизточна Европа. Което теоретично означава, че база "Безмер" край Ямбол, където има американски военни самолети, вече е в картата на някой от Корпуса на гвардейците на Ислямската революция.

"Не се водя от статии във вестниците, а от документи, които получавам от нашите служби. Вчера получих документ от служба "Военно разузнаване", в който ясно е записано, че няма заплаха за националната ни сигурност, нито пък за обекти, на които са разположени американски самолети, или пък други обекти, които са на територията на България", заяви на извънреден брифинг министърът на отбраната Димитър Стоянов.

В авиобазата "Безмер" към момента се намират само два самолета цистерни на САЩ, въпреки че в края на юли по предложение на правителството Народното събрание даде разрешение да се разположат до 8 такива. "За" гласуваха 136 депутати от "Прогресивна България" и ДПС. Това стана, след като на 17 юли САЩ изпратиха спешна нота за разполагането на до 8 самолета и до 250 военни, които да подсигуряват логистично военните операции в Близкия изток.

Летящите цистерни за първи път дойдоха в България в края на февруари, когато обаче нотата на Вашингтон гласеше, че става дума за тяхно участие само във военни учения. Допуснати бяха до 15 самолета с до 500 обслужващи ги военни с краен срок на пребиваване 30 май. Бяха разположени на софийското летище редом до граждански самолети.

Скоро дойде нота от Иран с предупреждение, че ги разглеждат като част от операциите на САЩ и си запазват правото да защитят националния си интерес. София увери, че по никакъв начин не участва във военните операции. В интервю за "Фокс" обаче държавният секретар на САЩ Марко Рубио беше похвалил България наред с други европейски страни, че е била доста полезна в хода на войната с Иран.

Решението за първите самолети бе взето в последния ден на кабинета "Желязков" и въпреки че тогава бе критикувано от Румен Радев, вече като премиер той разреши престоя на американските самолети и военни до 30 юни. В телефонен разговор с Тръмп той пробва да предложи удължаване на срока за сметка на падане на визите за българи за САЩ, но от Департамента по вътрешна сигурност обясниха, че не може да има отстъпка от правилото за под 3% откази, а за България цифрата все още е 5,11%.

Настоящото решение на управляващите за самолетите в "Безмер" беше посрещнато с протести в Ямболско, а Иран прати нова нота, в която предупреди България, че става съучастник във войната. Външната министърка Велислава Петрова проведе телефонен разговор с иранския си колега Абас Арагчи, на когото обясни, че "е изключено от територията на България да се осъществяват каквито и да било преки военни действия, свързани с конфликта в Близкия изток". А военният министър Димитър Стоянов и други представители на властта увериха хората от село Безмер, че няма за какво да се притесняват.