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Вижте как водолази ремонтират тръбата, замърсила плаж "Свети Влас-Изток" (видео)

Тони Щилиянова

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С отпадането на забраната за къпане плаж „Свети Влас – Изток" отново посреща посетители при перфектни условия за плаж и плуване в разгара на летния сезон, съобщиха от пресцентъра на Областна администраця Бургас.

От там разпространиха видеоклип, който показва как се отстранява авария на съоръжение от пречиствателната станция, разположено в морето.

Аварията, довела до временното преустановяване на къпането, бе успешно отстранена от екип от оторизирани дълбоководни водолази, които работиха при пълна мобилизация за възможно най-бързото обезопасяване на съоръженията, коментираха от Областната администрация.

Последните лабораторни анализи и проби, взети от РЗИ, категорично потвърждават, че показателите на водата отговарят на всички нормативни изисквания за качество и безопасност. Мониторингът върху качеството на морската вода ще продължи и в бъдеще като от РЗИ-Бургас и областният управител на област Бургас заявиха категорично, че процесът ще бъде постоянен и при отклонение забраната отново ще бъде постановена.

Областният управител Дико Диков изказа специална благодарност към кмета на Свети Влас Иван Николов за безупречната координация, бързата реакция и личния ангажимент за справяне със ситуацията. Благодарение на съвместните усилия между общината, областната администрация и здравните власти, проблемът бе отстранен за кратко време без риск за здравето на жителите и гостите на курорта, коментира Дико Диков.

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