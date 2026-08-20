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Нов директор има "Напоителни системи" в Пазарджик

Диана Варникова

[email protected]

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Гинка Чолакова

30-годишната Гинка Чолакова е новият директор на клона на "Напоителни системи" в Пазарджик. Тя смени на този пост Сашка Маврикова от Велинград, която ръководеше дейността на дружеството в региона.

Чолакова е бакалавър по аграрна икономика и магистър по счетоводство и контрол и поема ръководството на регионалния клон, който отговаря за управлението и поддръжката на хидромелиоративната инфраструктура, поливните системи и язовирите на територията на областта.

Гинка Чолакова досега е заемала длъжността заместник-управител на общинското звено „Жилфонд" към ОП „Жилфонд и пазари" в Община Пазарджик.

С новото си назначение Чолакова поема отговорността за работата на „Напоителни системи" – клон Тополница и за поддържането на съоръженията и системите, свързани с напояването и управлението на водните ресурси в областта.

Гинка Чолакова

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