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Мобилен екип на сектор „Български документи за самоличност" към ОДМВР – Монтана обслужи граждани в град Вълчедръм

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Мобилен екип на сектор „Български документи за самоличност" към ОДМВР – Монтана обслужи граждани в град Вълчедръм Снимка: Камелия Александрова

КАМЕЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

Служители на сектор „Български документи за самоличност" (БДС) при ОДМВР – Монтана проведоха изнесено обслужване на място за четирима жители на град Вълчедръм. Гражданите са в увредено здравословно състояние и с ограничена подвижност, като срокът на валидност на личните им карти изтича през настоящата година. Тези, които не разполагаха с актуални биометрични данни - снимка, заснета в рамките на последните 4 години и 11 месеца, бяха заснети с мобилна биометрична станция.

Административната услуга се предоставена след предварително подадени заявления в Паспортна служба от близки и от социални работници.

Изнесените приемни от служителите на сектор „БДС" се организират ежемесечно. Дейността е насочена към осигуряване на достъп до административни услуги за трудноподвижни и болни граждани в техните домове, както и за настанените в специализирани институции за социални услуги. Секторът изпълнява и колективни заявки за служители на фирми, предприятия, общински администрации и други ведомства.
Посещенията на място от мобилния екип се извършват след предварително подадено заявление в Паспортна служба. При трудноподвижни граждани документите могат да бъдат депозирани от техен близък роднина, социален работник или от кмета на съответното населено място.

Мобилен екип на сектор „Български документи за самоличност" към ОДМВР – Монтана обслужи граждани в град Вълчедръм
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