Мобилен екип на сектор „Български документи за самоличност" към ОДМВР – Монтана обслужи граждани в град Вълчедръм

КАМЕЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

Служители на сектор „Български документи за самоличност" (БДС) при ОДМВР – Монтана проведоха изнесено обслужване на място за четирима жители на град Вълчедръм. Гражданите са в увредено здравословно състояние и с ограничена подвижност, като срокът на валидност на личните им карти изтича през настоящата година. Тези, които не разполагаха с актуални биометрични данни - снимка, заснета в рамките на последните 4 години и 11 месеца, бяха заснети с мобилна биометрична станция.

Административната услуга се предоставена след предварително подадени заявления в Паспортна служба от близки и от социални работници.

Изнесените приемни от служителите на сектор „БДС" се организират ежемесечно. Дейността е насочена към осигуряване на достъп до административни услуги за трудноподвижни и болни граждани в техните домове, както и за настанените в специализирани институции за социални услуги. Секторът изпълнява и колективни заявки за служители на фирми, предприятия, общински администрации и други ведомства.

Посещенията на място от мобилния екип се извършват след предварително подадено заявление в Паспортна служба. При трудноподвижни граждани документите могат да бъдат депозирани от техен близък роднина, социален работник или от кмета на съответното населено място.