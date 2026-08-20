Нови шефове оглавяват районното управление в Монтана и отдел „Криминална полиция"

Със заповеди на министъра на вътрешните работи от днес, 20 август, са извършени кадрови промени в ръководния състав на Областната дирекция на МВР и Районното управление в град Монтана.

Главен инспектор Нино Петров е назначен на длъжността „Началник на Районно управление – Монтана". До момента той заемаше поста началник на сектор „Криминална полиция" в същото управление.

Главен инспектор Петко Шумански (досегашен началник на РУ – Монтана) поема ръководството на отдел „Криминална полиция" към Областната дирекция на МВР – Монтана.

Професионални справки:

· Главен инспектор Нино Христов Петров (роден 1970 г., гр. Монтана) е завършил Академията на МВР. В системата е от 1994 г., като преминава през охранителна и криминална полиция на РУ Монтана и Участък Огоста, оглавява Участък – Георги Дамяново, а от 2021 г. ръководи сектор „Криминална полиция" в РУ – Монтана. Награждаван е с 14 „Писмени похвали" и 4 „Обявяване на благодарност". Петко Шумански

· Главен инспектор Петко Гатов Шумански (роден 1976 г., гр. Пловдив) е завършил Академията на МВР. Започва кариерата си през 2001 г. като разузнавач, работи в сектор БОП, а от 2012 г. до 2020 г. е началник на сектор „Криминална полиция", след което поема управлението на РУ – Монтана. Отличаван е с 8 „Писмени похвали", 2 награди „Обявяване на благодарност" и парична награда от главния секретар на МВР.