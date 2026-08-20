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Дунав се отдръпна от българския бряг при "Дунав мост 2" край Видин

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СНИМКА: Архив (Кадърът е илюстративен)

Дунав се е отдръпнал изцяло от българския бряг при „Дунав мост 2“ край Видин, като част от речното корито е останало на сухо, съобщи БТА. При 796-ия речен километър водата е отстъпила към румънския бряг, където минава и плавателният път.

Отдръпването на водата е разкрило пясъчни наноси, малки и по-големи водни площи. На север от моста се е показал „Голия остров“, както видинчани го наричат, който при нормално водно ниво е под реката. 

Необичайният облик на Дунав не спира видинчани да посещават разкритите пясъчни ивици. Заради ситния пясък някои от тях ги използват за плаж и разходки, а други ловят риба в образувалите се лагуни. В района се наблюдават и различни видове водолюбиви птици. 

По данни на Изпълнителната агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ от днес водният стоеж при Видин е минус 40 сантиметра, без промяна през последното денонощие. При Ново село водният стоеж е минус 75 сантиметра, като е отчетено покачване с един сантиметър, а при Лом е минус 28 сантиметра, с покачване от три сантиметра за последните 24 часа. Температурата на водата и при трите пункта е 25,6 градуса.

СНИМКА: Архив (Кадърът е илюстративен)

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