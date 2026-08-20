Сигнал за бомба едва не провали делото за кмета на Горна Оряховица

В срок от 7 дни Административният съд във Велико Търново ще излезе с решението за предсрочното прекратяване на мандата на кмета на Горна Оряховица Николай Рашков заради установен конфликт на интереси.

То е по жалбата на ГЕРБ срещу решение на Общинската избирателна комисия в Горна Оряховица. В края на юли тя не взе решение за предсрочното прекратяване на правомощията на кмета след влязло в сила решение на Върховния административен съд.

Делото беше отложено на 10 август, защото като заинтересована страна кметът на Горна Оряховица не се яви в съда, не беше наел и адвокат, който да го представлява. "Искаме си кмета!", скандираха под прозорците на Административния съд. Снимка: Дима Максимова

Сигнал за бомба в Административния съд от сутринта една не отложи за втори път делото. След извършена проверка излезе заповед то все пак да се проведе, но при закрити врата. В залата бяха допуснати само медии и страните в процеса. Те изложиха позиции, докато под прозорците поддръжниците на Рашков надуваха свирки и скандираха "Искаме си кмета".

"Настоявам за справедливост, тъй като до настоящия момент някои неща бяха пренебрегнати и не бяха тълкувани, и то най-важният документ. Аз съм подписал нещо въз основа на ултимативна заповед на предишния кмет", коментира Рашков преди да влезе в залата.

С решение от 16 юли Върховният административен съд постанови конфликта на интереси при Николай Рашков, който в началото на своя мандат е прехвърлил общински имот на майка си. Земята е спечелена от Рашков на търг преди местните избори. Николай Рашков ( с бялата риза) влиза в залата Снимка: Дима Максимова

С 5 на 5 гласа Общинската избирателна комисия не постигна квалифицирано мнозинство, за да отстрани Рашков от кметския пост. От ГЕРБ обжалват законосъобразността на това решение.

Въпреки 38-градусовата жега пред съда се събраха симпатизанти на Рашков.

"Очакваме да ни върнат кмета, защото ние сме гласували съвсем демократично и сме преборили платения вот на опонентите. Искаме нашия кмет, защото виждаме, че градът ни се променя с всеки изминал ден. Дотук такъв кмет не сме виждали, който да е толкова открит. Всяка една фактура, всеки един разход е публикуван и се вижда. Решенията на съда трябва да се изпълняват, съгласни сме, но има прецеденти. Ние сме събрали почти 6000 гласа в защита на нашия кмет", коментира Елица Билева.

"20 години вече живея в Горна Оряховица, тук са родени децата ми, но сега виждам, че се работи. Работи се за града и за абсолютно всички населени места от общината. Хората виждат резултати. Искаме да ни чуя и г-н Рашков да остане на поста", допълни Веселина Стамова.